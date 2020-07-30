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Кравчук официально возглавил минские переговоры по Донбассу

Четверг, 30 июля 2020, 16:25

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Источник: указ главы государства Владимира Зеленского от 30 июля, Офис президента

Детали: Своим указом Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе второго президента Украины Леонида Кучму и ввел первого президента Леонида Кравчука.

По словам Кравчука, на своем посту он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе.

Как сообщает ОП, Кравчук также похвалил Владимира Зеленского за "реанимацию" переговорного процесса в нормандском формате и установление "всеобъемлющего" режима прекращения огня на Донбассе.

Что было ранее: Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Второй президент Украины Леонид Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияКравчукЗеленский


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