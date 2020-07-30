Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Обстріл авто та "вбивство" на Полтавщині інсценувала поліція

Четвер, 30 липня 2020, 17:25

Розстріл автомобіля на трасі Київ-Харків – це спецоперація Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, завдяки якій оперативники попередили замовне вбивство.

Джерело: пресслужба відомства

Деталі: Правоохоронці розповідають, що за вбивство зловмисники обіцяли заплатити $50 тисяч. Вбитим мав стати житель Донецької області, широко відомий у злочинному світі. Відомо також, що замовник вбивства – "кримінальний авторитет".

30 липня оперативники ДСР Нацполіції затримали виконавця "на гарячому" – прямо під час передачі другої частини обіцяних коштів у сумі $25 тисяч.

Передісторія: 29 липня близько 16-ї години, на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, було інсценовано обстріл автомобілю "Mercedes-Benz S-Class" з тілом чоловіка всередині авто.

Нагадаємо: 16 липня правоохоронці імітували вбивство заступника мера Черкас, аби врятувати йому життя.

Українська правда
Теми: поліціявбивствоПолтавська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трамп запропонував перенести президентські вибори у США

Кравчук офіційно очолив мінські переговори по Донбасу

відеоNASA запустила новий марсохід, який шукатиме життя на Марсі

У СК Білорусі пов'язали затримання "вагнерівців" із опонентами Лукашенка

відеоКравчук погодився стати главою української делегації в ТКГ

Україна і Білорусь посилюють кордон після затримання бойовиків

Усі новини...
поліція
На українському курорті нардепа від "Слуги народу" вдарили по обличчю
Поліція шукає Юлія Цезаря, який імовірно напав на синагогу в Маріуполі
Справа Шеремета: Антоненко готовий на слідчий експеримент, але за двох умов
Останні новини
17:34
Голова Київської облради склав мандат, а Ляшко обізвав його "повією"
17:29
Мінцифри запускає бета-тестування додатку "Дія 2.0": що у новій версії
17:25
Обстріл авто та "вбивство" на Полтавщині інсценувала поліція
17:24
Венедіктова взяла у радники Піскуна
17:11
Дочірніх українських компаній в РФ вшестеро більше, ніж російських філій в Україні – YouControl
17:06
ЄС оновив список "безпечних" країн, з яких дозволено в'їзд
16:55
На карантині більше українців склали ЗНО на 200 балів, ніж у 2019 році
16:53
відео На українському курорті нардепа від "Слуги народу" вдарили по обличчю
16:48
Бізнес виступив проти законопроєкту, який змінює оподаткування в IT-сфері
16:47
Болгарія скасувала вимогу про ПЛР-тест для громадян України
Усі новини...