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Обстріл авто та "вбивство" на Полтавщині інсценувала поліція

Четвер, 30 липня 2020, 17:25
Обстріл авто та вбивство на Полтавщині інсценувала поліція

Розстріл автомобіля на трасі Київ-Харків – це спецоперація Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, завдяки якій оперативники попередили замовне вбивство.

Джерело: пресслужба відомства

Деталі: Правоохоронці розповідають, що за вбивство жителя Донецької області, відомого у злочинному світі, зловмисники обіцяли заплатити найманцю $50 тисяч.

30 липня оперативники ДСР Нацполіції затримали виконавця "на гарячому" – прямо під час передачі другої частини обіцяних коштів у сумі $25 тисяч.

Передісторія: 29 липня близько 16-ї години, на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, було інсценовано обстріл автомобілю "Mercedes-Benz S-Class" з тілом чоловіка всередині авто.

Нагадаємо: 16 липня правоохоронці імітували вбивство заступника мера Черкас, аби врятувати йому життя.

Українська правда

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Теми: поліціявбивствоПолтавська область
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