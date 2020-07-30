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Обстрел машины и "убийство" на Полтавщине инсценировала полиция

Четверг, 30 июля 2020, 17:25
Обстрел машины и убийство на Полтавщине инсценировала полиция

Обстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков – это спецоперация Департамента стратегических расследований Национальной полиции, благодаря которой оперативники предотвратили заказное убийство.

Источник: пресс-служба ведомства

Детали Правоохранители рассказывают, что за убийство злоумышленники обещали заплатить наемнику $50 000. Убить планировали жителя Донецкой области, известного в преступном мире. Известно также, что заказчик убийства - "криминальный авторитет".

30 июля оперативники ДСР Нацполиции задержали исполнителя "на горячем" - прямо во время передачи второй части обещанных средств в сумме $25 000.

Предыстория: 29 июля около 16 часов, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, был инсценирован обстрел автомобиля "Mercedes-Benz S-Class" с телом мужчины внутри авто.

Напомним: 16 июля правоохранители имитировали убийство заместителя мэра Черкасс, чтобы спасти ему жизнь.

Украинская правда

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Темы: полицияубийствоПолтавская область
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