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Новых случаев COVID в Украине 1090, на второе место вышла Франковщина

Пятница, 31 июля 2020, 08:45

За сутки 30 июля коронавирусная болезнь COVID-19 подтвердилась в Украине у 1090 человек, выздоровели от коронавируса 598 больных, а 20 пациентов умерли.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Во Львовской области зафиксировано 147 новых случаев и 5 летальных.

В Ивано-Франковской области – 111 новых случаев и 2 летальных.

В Киеве – 110 новых больных, за последние сутки никто не умер вследствие коронавируса. Однако в Киевской области – 44 новых случая и 1 летальный.

Дополняется...

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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