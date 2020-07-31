Новых случаев COVID в Украине 1090, на второе место вышла Франковщина

За сутки 30 июля коронавирусная болезнь COVID-19 подтвердилась в Украине у 1090 человек, выздоровели от коронавируса 598 больных, а 20 пациентов умерли.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Во Львовской области зафиксировано 147 новых случаев и 5 летальных.

В Ивано-Франковской области – 111 новых случаев и 2 летальных.

В Киеве – 110 новых больных, за последние сутки никто не умер вследствие коронавируса. Однако в Киевской области – 44 новых случая и 1 летальный.

В Ровенской области ситуация немного улучшилась: 82 новых случая, без летальных.

На Закарпатье за сутки – 68 новых больных, но аж 9 человек умерли от COVID-19.

В Одесской области – 64 новых случая, 1 летальный.

Тернопольская область – 54 новых случая, без летальных.

Винницкая область – 38 новых случаев, 1 летальный.

Кировоградская область – 1 новый случай и 1 летальный.

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 69 884 человек с коронавирусом, из них 38 752 выздоровели, а 1693 – умерли. По состоянию на 31 июля от COVID-19 лечатся 29 439 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки – 77 детей и 78 медработников).

30 июля были госпитализированы 261 человека – "это очередной антирекорд".

За последние сутки в стране было совершено 33 384 тестирование, из них 15 427 методом ПЦР и 17 957 методом ИФА.

Этому предшествовало: 29 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1 197 людям, 23 больных умерли, 760 выздоровели. В Киеве было 199 новых случаев за сутки, во Львовской области – 131, в Ровенской области – 105 новых больных, в Ивано-Франковской области – 104 новых случая.

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