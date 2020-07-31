Новых случаев COVID в Украине 1090, на второе место вышла Франковщина
Пятница, 31 июля 2020, 08:45
За сутки 30 июля коронавирусная болезнь COVID-19 подтвердилась в Украине у 1090 человек, выздоровели от коронавируса 598 больных, а 20 пациентов умерли.
Источник: данные СНБО, МОЗ
Детали: Во Львовской области зафиксировано 147 новых случаев и 5 летальных.
В Ивано-Франковской области – 111 новых случаев и 2 летальных.
В Киеве – 110 новых больных, за последние сутки никто не умер вследствие коронавируса. Однако в Киевской области – 44 новых случая и 1 летальный.
Дополняется...