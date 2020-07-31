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Маємо антирекорд щодо госпіталізації хворих на COVID – Степанов

П'ятниця, 31 липня 2020, 09:43

За добу 30 липня в Україні госпіталізували 261 людину, в якої діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19 – і перебіг хвороби важкий чи середньої важкості.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 липня

Пряма мова голови МОЗ: "Було госпіталізовано 261 людину – на жаль, це черговий наш антирекорд щодо госпіталізації".

Деталі: Міністр також повідомив, що за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 930 дітей і 8 654 медичних працівника (за останню добу – 77 дітей і 78 медпрацівників). Усього з березня виявили 69 884 випадків.

За останню добу в країні було здійснено 33 384 тестування, з них 15 427 ПЛР і 17 957 методом ІФА.

30 липня коронавірусна хвороба COVID-19 підтвердилася в Україні у 1 090 осіб, одужали від коронавірусу 598 хворих, а 20 пацієнтів померли.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019здоров'яМОЗ


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