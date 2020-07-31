Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Имеем очередной антирекорд по госпитализации больных с COVID – Степанов

Пятница, 31 июля 2020, 09:43

За сутки 30 июля в Украине госпитализировали 261 человека, у которого диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19 – и течение болезни тяжелое или средней тяжести.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 июля

Прямая речь главы Минздрава: "Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации".

Детали: Министр также сообщил, что за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки – 77 детей и 78 медработников). Всего с марта обнаружили 69 884 случаев.

За последние сутки в стране было совершено 33 384 тестирования, из них 15 427 методом ПЦР и 17957 методом ИФА.

30 июля коронавирусная болезнь COVID-19 подтвердилась в Украине у 1 090 человек, выздоровели от коронавируса 598 больных, а 20 пациентов умерли.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019здоровьеМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новых случаев COVID в Украине 1090, на второе место вышла Франковщина

Опыт и эффективность: Венедиктова объяснила появление в своей команде Пискуна

Пойдем на компромиссы: Кравчук рассказал, что будет делать в ТКГ

ФотоСМИ выяснили, кто из пойманных "вагнеровцев" воевал на Донбассе и в Сирии

фото, видеоВ Минске более 63 тысяч человек вышли на митинг

Зеленский хочет сделать ряд религиозных праздников государственными

Все новости...
коронавирус
Новых случаев COVID в Украине 1090, на второе место вышла Франковщина
За сутки от коронавируса погибли более 6 тысяч человек
Университеты могут сами решить, учить ли дистанционно – Кабмин
Последние новости
09:43
Имеем очередной антирекорд по госпитализации больных с COVID – Степанов
09:42
"Западная Сахара" и "Турки и Кайкос": сайт Минздрава убрал список стран с ошибками
09:34
картаВечные пробки: перед Северным мостом в Киеве снова ограничат движение
09:08
Украина войдет в топ-5 мировых экспортеров зерна – прогноз
08:45
Новых случаев COVID в Украине 1090, на второе место вышла Франковщина
08:41
Кравчук не исключает изменений в украинской делегации в ТКГ
08:17
Митинг в поддержку соперницы Лукашенко в Минске был самым массовым за 10 лет
08:00
Новости четверга и ночи: Кравчук в ТКГ, задержанные "вагнеровцы"
07:42
В штабе сообщили о новых нарушениях "полного" перемирия и их коварстве
07:13
Трамп уже не хочет откладывать выборы президента
Все новости...