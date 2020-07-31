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Имеем антирекорд по госпитализации больных с COVID – Степанов

Пятница, 31 июля 2020, 09:43
Имеем антирекорд по госпитализации больных с COVID – Степанов

За сутки 30 июля в Украине госпитализировали 261 человека, у которого диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19 – и течение болезни тяжелое или средней тяжести.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 июля

Прямая речь главы Минздрава: "Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации".

Детали: Министр также сообщил, что за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника (за последние сутки – 77 детей и 78 медработников). Всего с марта обнаружили 69 884 случаев.

За последние сутки в стране было совершено 33 384 тестирования, из них 15 427 методом ПЦР и 17957 методом ИФА.

30 июля коронавирусная болезнь COVID-19 подтвердилась в Украине у 1 090 человек, выздоровели от коронавируса 598 больных, а 20 пациентов умерли.

29 июля были госпитализированы 248 человек с коронавирусом. При этом COVID-19 подтвердили 1197 людям, 23 больных умерли, 760 выздоровели.

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019здоровьеМинздрав
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