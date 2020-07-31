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У Зеленського пропонують працівникам самим обирати, на яке свято брати вихідний

П'ятниця, 31 липня 2020, 17:13
У Зеленського пропонують працівникам самим обирати, на яке свято брати вихідний

У офісі президента Володимира Зеленського пропонують надати державний статус окремим релігійним святам та рекомендувати роботодавцям надавати вихідний день працівнику, який відзначає одне з цих свят.

Джерело: Офіс президента, указ №303

Пряма мова заступника керівника ОП Ігоря Жовкви: "Пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

Відповідно до законопроекту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії".

Деталі: За словами Жовкви, такий підхід дасть змогу забезпечити дотримання традицій святкування.

Заступник керівника ОП додав, що "філософією цього документа є побудова в Україні мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу".

30 липня Зеленський видав указ, де доручив Кабміну "опрацювати питання щодо надання державного статусу окремим релігійним святам".

Йшлося про такі свята: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

За підсумками уряд має внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.

Нагадаємо: Зеленський у травні заявив, що збирається зробити Курбан-Байрам та Ураза-Байрам державними святами в Україні, а в Києві побудувати нову велику мечеть.

Українська правда
Теми: Зеленськийрелігія
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