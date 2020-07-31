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У Зеленского предлагают работникам самим выбирать, на какой праздник брать выходной

Пятница, 31 июля 2020, 17:13

В офисе президента Владимира Зеленского предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам и рекомендовать работодателям предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников.

Источник: Офис президента, указ №303

Прямая речь заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы: "Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии".

Детали: По словам Жовквы, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования.

Заместитель руководителя ОП добавил, что "философией этого документа является построение в Украине мультиконфесийного толерантного общества открытого типа".

30 июля Зеленский издал указ, где поручил Кабмину "проработать вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам".

Речь шла о таких праздниках: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

По итогам правительство должно внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Украинская правда
Темы: Зеленскийрелигия


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