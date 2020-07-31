Через карантин потяги не зупинятимуться в Луцьку та Тернополі
"Укрзалізниця" з 3 серпня у зв’язку із посиленням карантинних заходів тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.
Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram
Деталі: Не зупинятимуться в цих містах такі потяги:
- №41/42 Дніпро-Трускавець;
- №98/97 Ковель-Київ;
- №88/87 Ковель-Новоолексіївка;
- №12/11 Одеса-Львів;
- №81/82 Київ-Ужгород;
- №49/50 Київ-Трускавець;
- №136/135 Чернівці-Одеса;
- №108/107 Одеса-Ужгород;
- №110/109 Львів-Херсон;
- №86/85 Львів-Новоолексіївка;
- №715/716 Київ-Львів.
Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.
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