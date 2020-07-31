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Через карантин потяги не зупинятимуться в Луцьку та Тернополі

П'ятниця, 31 липня 2020, 22:36

"Укрзалізниця" з 3 серпня у зв’язку із посиленням карантинних заходів тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Деталі: Не зупинятимуться в цих містах такі потяги:

  • №41/42 Дніпро-Трускавець;
  • №98/97 Ковель-Київ;
  • №88/87 Ковель-Новоолексіївка;
  • №12/11 Одеса-Львів;
  • №81/82 Київ-Ужгород;
  • №49/50 Київ-Трускавець;
  • №136/135 Чернівці-Одеса;
  • №108/107 Одеса-Ужгород;
  • №110/109 Львів-Херсон;
  • №86/85 Львів-Новоолексіївка;
  • №715/716 Київ-Львів.

Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

Нагадаємо: У трьох областях України визначили "червоні" зони, де будуть діяти найжорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу.

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Роман Петренко, УП
Теми: коронавірусепідеміякарантинУкрзалізниця


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