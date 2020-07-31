Через карантин потяги не зупинятимуться в Луцьку та Тернополі

"Укрзалізниця" з 3 серпня у зв’язку із посиленням карантинних заходів тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram

Деталі: Не зупинятимуться в цих містах такі потяги:

№41/42 Дніпро-Трускавець;

№98/97 Ковель-Київ;

№88/87 Ковель-Новоолексіївка;

№12/11 Одеса-Львів;

№81/82 Київ-Ужгород;

№49/50 Київ-Трускавець;

№136/135 Чернівці-Одеса;

№108/107 Одеса-Ужгород;

№110/109 Львів-Херсон;

№86/85 Львів-Новоолексіївка;

№715/716 Київ-Львів.

Зупинка на цих станціях буде відновлена після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

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