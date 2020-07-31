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Из-за карантина поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе

Пятница, 31 июля 2020, 22:36

"Укрзализныця" с 3 августа в связи с усилением карантинных мероприятий временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Детали: не останавливаться в этих городах такие поезда:

  • №41 / 42 Днепр-Трускавец;
  • №98 / 97 Ковель-Киев;
  • №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №12 / 11 Одесса-Львов;
  • №81 / 82 Киев-Ужгород;
  • №49 / 50 Киев-Трускавец;
  • №136 / 135 Черновцы-Одесса;
  • №108 / 107 Одесса-Ужгород;
  • №110 / 109 Львов-Херсон;
  • №86 / 85 Львов-Новоалексеевка;
  • №715 / 716 Киев-Львов.

Остановка по указанным станциям будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе.

Напомним: В трех областях Украины определили "красные" зоны, где будут действовать жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

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Предыстория: Кабинет министров продлил до 31 августав Украине адаптивный карантин, который с 22 мая позволял вводить в областях разные ограничения, в зависимости от эпидемической ситуации в них, а не в целом по стране.

Роман Петренко, УП
Темы: коронавирусэпидемиякарантинУкрзализныця


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