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Особый статус ОРДЛО: Россия ожидает от Украины проект "в ближайшее время"

Суббота, 4 июля 2020, 18:12

Кремль ждет от Киева проект поправок в Конституцию Украины, которые бы определили так называемый "особый статус" Донбасса.

Источник: Радио Свобода

Детали: Такой документ в Москве хотят увидеть не 6 июля, а еще раньше. Это по итогам встречи политических советников нормандского формата в Берлине озвучил заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Прямая речь: "Не до 6 июля, а в ближайшее время. Таким образом, сегодня не удалось получить от Украины четкого ответа, когда будет подготовлен этот документ поправок в Конституцию".

Дополнительно: Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак также сказал, что до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятие закона об "особом статусе Донбасса".

Темы: ОРДЛОРосcияДонбассКонституция


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