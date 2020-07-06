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Данілов: Україна йде за першим із п’яти сценаріїв із РФ, великих компромісів не буде

Понеділок, 6 липня 2020, 12:06
ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА

У Раді національної безпеки й оборони України перед переговорами "нормандського формату" у грудні 2019 року розглядали 5 варіантів дій щодо Росії, але у владі розуміють, що великих компромісів із агресором народ не дозволить, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: Данілов в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що одна група працює з "Мінським процесом", а інша – з "Нормандським процесом". Результат для влади буде Україна в міжнародно визнаних межах включно з Кримом, включно з окупованою територією Донецької і Луганської областей.

За словами Данілова, є межі, за які влада не переступить у переговорах, бо "український народ не дозволить великих компромісів із ворогом".

Пряма мова: "Зараз є процедури перемовин, які нам у спадок дістались: Мінські угоди, нормандські формати, ми маємо цим користуватися. Якщо ми побачимо, що це неможливо, тоді, мабуть, буде інший варіант. 

Перед зустріччю у Франції було закрите засідання РНБО, там було 5 варіантів наших дій стосовно того, як будуть поводитися наші опоненти.

Сьогодні ми йдемо по першому варіанту. Чи буде застосований 2-й, 3-й, 4-й або 5-й, – це залежатиме від того, як, у який спосіб буде розвиватися ситуація. 

Я не бачу сьогодні, що відбулося щось таке з того, що ви зараз сказали: щодо поступок Росії і компромісів (у зв’язку з тим, що президент Володимир Зеленський не артикулює Володимира Путіна як агресора – ред.).

Може, в мене більше інформації, я не можу її вам по певним причинам розголошувати, але я налаштований оптимістично". 

Нагадаємо: У березні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти з переговорів із Росією через рік, якщо не буде прогресу з президентом РФ.

Теми: нормандський форматРосіяДонбасРНБО


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