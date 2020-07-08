Мальдіви Порошенка: Прикордоннику повідомили про підозру за "незаконний пропуск"

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби за вказівку пропустити через державний кордон п’ятого президента України Петра Порошенка та членів його родини "поза існуючим пунктом пропуску".

Джерело: ДБР

Дослівно: "Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України.

Експрикордонник підозрюється у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

За даними досудового розслідування, підозрюваний, перебуваючи на посаді керівника військової частини Державної прикордонної служби України, у січні 2018 року, всупереч існуючого порядку, надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через державний кордон України п’ятого Президента України, членів його родини та інших осіб для організації відпочинку поза існуючим пунктом пропуску.

Наразі слідчі ДБР перевіряють причетність підозрюваного та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби України і Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон України колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску".

Деталі: ДБР додає, що наразі встановлюється "коло всіх службових осіб, причетних до організації, створення та використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України". Їхнім діям буде надано належну правову оцінку.



У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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