Порошенко розповів, скільки є справ проти нього, і хто за цим стоїть

П’ятий президент Петро Порошенко заявляє, що наразі проти нього розслідують 24 кримінальні провадження і що за всіма ними стоїть Офіс президента, або особисто очільник країни Володимир Зеленський.

Джерело: інтерв’ю Порошенка Яніні Соколовій

Пряма мова: "24, бо три вони закрили. Але я це дізнався тільки з заяви, яка пролунала, нам це не повідомляли.

Ну який Портнов? Яка помста? (Низка справ проти Порошенка відкриті за заявами ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова – ред).

Це спроба Офісу президента або особисто Володимира Зеленського сховатися і відволікти увагу за димовою завісою, прикрившись Портновим.

Це прямі вказівки з ОПУ. Конкретно пана Смірнова, який відповідно як адвокат пана Єфремова дуже дружний з Портновим".

Деталі: На думку Порошенка, влада Зеленського використовує такий сценарій, щоб "подолати фобії, які існують в Офісі президента, фобії щодо подій в Україні", щоб відволікти увагу від реальних проблем, з якими зіткнулася держава.

Він також додав, що йому дуже сподобалась аналогія, що компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив у якесь дивне магнітне поле, почав дуже швидко крутитись і показувати для нього неправильний напрямок.

Порошенко нагадав, що ворог в України один і це країна-агресор Росія.

На запитання, чи готовий він до того, що все ж таки сяде, Порошенко сказав, що "проходив і набагато більше жорсткі випробування за 5 президентських років, в тому числі і в 2014 та 2015 роках, тож це не є найгірше випробування".

Зеленському Порошенко нагадав, що в часи тих викликів, які стоять перед Україною, "від президента країна потребує, щоб об’єдналися всі ресурси і сили, щоб врятувати державу".

Знати більше У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

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