Порошенко про Мальдіви та кордон: Я того прикордонника ніколи не бачив

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що в очі не бачив експрикордонника, якому зранку 8 липня повідомили про підозру за нібито вказівку пропустити його з родиною через держкордон "поза існуючим пунктом пропуску".

Джерело: слова Порошенка під час обрання йому запобіжного заходу 8 липня

Пряма мова: "Прикордонника того зараз намагаються взяти у заручники. Я його ніколи в житті не бачив. Так само як кордон перетинаю виключно в пунктах пропуску.

Одна відома особистість, яка погано закінчила, колись з екранів телебачення закликала: "Астанавітєсь", Володимире Олександровичу, вас це стосується, щоб не піти його дорогою".

Що було раніше: 8 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби за вказівку пропустити через держкордон Порошенка та членів його родини "поза існуючим пунктом пропуску".

Передісторія: