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Порошенко про Мальдіви та кордон: Я того прикордонника ніколи не бачив

Середа, 8 липня 2020, 16:08

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що в очі не бачив експрикордонника, якому зранку 8 липня повідомили про підозру за нібито вказівку пропустити його з родиною через держкордон "поза існуючим пунктом пропуску".

Джерело: слова Порошенка під час обрання йому запобіжного заходу 8 липня

Пряма мова: "Прикордонника того зараз намагаються взяти у заручники. Я його ніколи в житті не бачив. Так само як кордон перетинаю виключно в пунктах пропуску.

Одна відома особистість, яка погано закінчила, колись з екранів телебачення закликала: "Астанавітєсь", Володимире Олександровичу, вас це стосується, щоб не піти його дорогою".

Що було раніше: 8 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби за вказівку пропустити через держкордон Порошенка та членів його родини "поза існуючим пунктом пропуску".

Передісторія:

  • П’ятий президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня 2018 року перебував на Мальдівах інкогніто. У розслідуванні програми журналістських розслідувань "Схеми" журналісти розповіли про таємну відпустку Порошенка з родиною на Мальдіви.
  • Згідно з розслідуванням, неафішований президентський відпочинок разом із перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів (понад 14 мільйонів гривень). На Банковій заявляли, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти.
  • Порошенко запевняв, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".
  • У серпні 2019 року Державне бюро розслідування почало розслідувати можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ПорошенкоДБРПрикордонна служба


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