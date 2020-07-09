У Кремлі прокоментували, чи можуть "Л/ДНР" увійти до складу РФ

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що питання входження так званих "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії, на державному рівні ніколи не обговорювалося.

Джерело: Козак в інтерв'ю російському виданню ТАСС

Пряма мова: "Щодо різного роду заяв політичних діячів і громадських організацій про можливості та перспективи входження Донбасу в Російську Федерацію. Ця думка виключно авторів цих заяв. На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися".

Деталі: За словами Козака, Росія "не втрачає надію на мирне політичне врегулювання конфлікту", тому що "навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Російської Федерації абсолютно точно не потрібен".

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