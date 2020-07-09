У Кремлі прокоментували, чи можуть "Л/ДНР" увійти до складу РФ
Четвер, 9 липня 2020, 12:38
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що питання входження так званих "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії, на державному рівні ніколи не обговорювалося.
Джерело: Козак в інтерв'ю російському виданню ТАСС
Пряма мова: "Щодо різного роду заяв політичних діячів і громадських організацій про можливості та перспективи входження Донбасу в Російську Федерацію. Ця думка виключно авторів цих заяв. На державному рівні питання в такій постановці, навіть в першому наближенні, ніколи не обговорювалися".
Деталі: За словами Козака, Росія "не втрачає надію на мирне політичне врегулювання конфлікту", тому що "навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Російської Федерації абсолютно точно не потрібен".
Передісторія:
- Колишній так званий "прем'єр ДНР" Олександр Бородай під час з'їзду партії "Родіна" в Санкт-Петербурзі 4 липня заявив про можливе швидке приєднання ОРДЛО до Росії. На його думку, де-факто невизнані "республіки" вже є частиною РФ. Бородай заявив, що багато жителів окупованого Донбасу брали участь у голосуванні за поправки в конституцію РФ.
- 4 липня український президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи правда, що Москва зажадала від Києва надати до 6 липня закон про особливий статус Донбасу, сказав, що Україна є незалежною країною, тому ніхто на міжнародній арені не може від неї нічого вимагати. "Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою", – сказав він.
- 6 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що йому не відомо про швидке приєднання окупованих територій Донбасу до Російської Федерації, але підтримку Москви жителям Донбасу він обіцяє.