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Служба зовнішньої розвідки заявила про інформаційні спецоперації РФ проти України

Четвер, 9 липня 2020, 16:45
Служба зовнішньої розвідки заявила про інформаційні спецоперації РФ проти України

Російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави.

Джерело: заява Служби зовнішньої розвідки

Дослівно: "Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі.

Українські розвідувальні та спеціальні служби розуміють зазначені виклики та консолідовані у своєму головному завданні – захищати національну безпеку України".

Деталі: СЗР, однак, не конкретизує, які саме інформоперації маються на увазі.

Нагадаємо: 9 липня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна.

У травні 2020 року він же Деркач  оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка..

У Порошенка обидва аудіозаписи називають фейками.

Українська правда

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Теми: розвідкаРосія
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