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Порошенко відреагував на "плівки Деркача": винні Коломойський та Офіс Зеленського

Середа, 20 травня 2020, 17:50
Порошенко відреагував на плівки Деркача: винні Коломойський та Офіс Зеленського

Колишній президент Петро Порошенко назвав скандальні аудіофайли нардепа Андрія Деркача фейком і звинуватив в організації провокації Ігоря Коломойського, Офіс президента і Росію.

Джерело: відеозвернення Порошенка у Facebook

Пряма мова: "П’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України…

Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві (мається на увазі Деркач - УП) – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно?"

Деталі: Експрезидент наголосив, що все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України і США, яка "на руку лише Росії". "Провокатори прагнуть залишити нас сам-на-сам із Кремлем. І навіть не маскуються", - заявив він.

За його словами, "головними інформаційними спонсорами провокації" є три проросійських телеканали, а також медіа-ресурси олігарха Ігоря Коломойського.

"Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак сьогоднішня пресконференція (Володимира Зеленського – УП) породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний Офіс президента України", - заявив Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що Джо Байден – друг і союзник України, якому "ми маємо бути вдячні".

Нагадаємо: 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".

У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації".

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.

А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоКоломойськийБайденСШАскандал
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