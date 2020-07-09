У Порошенка на розмову нібито із Путіним: Це все фейк і помста Кремля

У партії колишнього президента Петра Порошенка назвали фейком та фальсифікацією опубліковану нардепом Андрієм Деркачем розмову нібито експрезидента та президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності" в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Протягом шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата".

"Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, - із цієї ж серії. Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом...

І прес-конференція Деркача-Кулика, і заяви Венедиктової, і провокування зазначених позовів - частина спецоперації московської агентури із нав'язування російської ідеологеми про нібито громадянський конфлікт в Україні і відповідальність за неї української влади, уособленої Петром Порошенком.

Це - помста Кремля за те, що Порошенко як президент та Верховний головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі Кремля".

Деталі: У партії Порошенка вважають, що Деркач та прокурор Костянтин Кулик, які на прес-конференції у четвер опублікували нібито розмови Порошенка – "учасники кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну".

Також у "Євросолідарності" пишуть, що слова Кулика та Деркача корелюються із заявою генпрокурора Ірини Венедиктової про те, нібито громадяни масово звертаються із заявами на Порошенка.

Зокрема, там пишуть, що юристи, які "обслуговують п'яту колону, протягом останнього тижня обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти Порошенка, який нібито винен у втраті ними майна".

Усі ці факти у партії колишнього президента називають "частиною спецоперації московської агентури" та "помстою Кремля" Порошенку.

Також в "ЄС" опублікували уривки із книги колишнього президента Франції та учасника "Нормандської четвірки" Франсуа Олланда.

Олланд писав, що Порошенко "тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції". За його спогадами, "багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного", але Порошенко "залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни".

Що було раніше: 9 липня нардеп Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси Порошенка і президента РФ Путіна. Розмова нібито відбулася у квітні 2015 року.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати публікацію запису телефонної розмови нібито Путіна і Порошенка.

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