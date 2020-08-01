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В Україні змінилися правила карантину

Субота, 1 серпня 2020, 00:15
В Україні змінилися правила карантину

З 1 серпня Україна змінює підхід до віднесення інших країн до червоної чи зеленої зони у зв’язку з епідемією COVID-19, оновлює списки раз на тиждень та дозволяє посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей.

Джерело: рішення уряду, ухвалене раніше

Деталі: Якщо раніше Україна вимірювала кількість активних хворих у тій чи іншій країні, то з 1 серпня це буде повністю так само, як це відбувається у країнах Європи. Буде два показники, при перевищенні яких країна буде віднесена до червоної зони.

Перший показник – приріст хворих за останні 14 днів, якщо він перевищує такий приріст на території України. Другий показник – відсоток хворих у країні за останні 14 днів у порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде більше 30%.

За такими двома показниками Україна буде вимірювати складність епідситуації і раз на 7 днів складатиме перелік країн червоної і зеленої зони, щоб більш прогнозованим і зрозумілим був для українців перетин кордону.

Територію України з 1 серпня також ділитимуть за 4 критеріями на зелену, жовту,  помаранчеву й червону зони – і для перетину меж "червоної" і "зеленої" зони будуть встановлені відповідні пости на кордонах адміністративно-територіальних одиниць.

Якщо область 5 днів поспіль буде перевищувати 4 загальнонаціональні індикатори, які були до цього, цю область розклають на райони і міста обласного значення – і кожен район покаже свій внесок в стан захворюваності коронавірусної хвороби.

І в залежності від того, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділений в зелену, жовту, помаранчеву або червону зону. Червона – це найкритичніша, в якій закривається все.

Якщо в області є червона зона, то каранин тут триває до того часу, доки внесок у загальну захворюваність в області не зменшиться, і область не перейде у помаранчеву, жовту чи зелену зону. Коли три дні поспіль показник кращий, район переводять в іншу зону.

Зелена зона – це загально обов’язкові вимоги, які сьогодні є. Жовта – це "буферна зона", яка не дуже відрізняється від "зеленої" за обмеженнями, але стає попереджувальною. У цьому періоді заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який із 1 серпня дозволятиме посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей, якщо через саме в них найгірша ситуація з коронавірусом.
  • Вперше загальнонаціональний карантин в Україні ввели з 12 березня 2020 року.
  • У червні Міністерство охорони здоров’я склало перелік країн зі значним поширенням COVID-19. У "червону зону" тоді потрапили 50 держав, але список постійно оновлюється.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірус
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