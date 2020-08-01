Поліція знайшла і застрелила "полтавського терориста"

Після 8 днів пошуків поліція знайшла і ліквідувала полтавчанина Романа Скрипника, який 23 липня захоплював у заручники поліцейського.

Джерело: сайт Національної поліції

Детали: За даними правоохоронців, це сталося вночі 1 серпня біля селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Чоловіка знешкодив снайпер, коли його дії почали загрожувати життю поліцейських.

Подробиці спецоперації розповів у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Пряма мова: "В один із нежилих будинків зайшов капітан поліції Гума та виявив злочинця.

У подальшому Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.

Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім".

Злочинця було ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл.

Заручник мав три секунди для того, щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живим та неушкодженим.

У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за решіткою. Але він сам обрав свій шлях..."

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