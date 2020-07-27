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Захоплення в заручники поліцейських: четверту добу на Полтавщині шукають зловмисника

Понеділок, 27 липня 2020, 23:40

Оперативно-розшукові заходи для затримання особливо небезпечного зловмисника, який брав у заручники поліцейських, тривають вже четверту добу.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зазначається, що роботу поліцейських та Нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного  і специфіка природного ландшафту Миргородського району.

На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.

Вказано, що ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують при здійсненні оперативно-розшукових заходів.

Громадян закликають бути вкрай обережними, уникати контактів з незнайомими особами, а за найменшої підозри – телефонувати до поліції.

Передісторія: 

  • 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
  • Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
  • Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник. 
  • Станом на 16:00 23 липня полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.

Українська правда
Теми: поліціяПолтавська область


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