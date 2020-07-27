Захоплення в заручники поліцейських: четверту добу на Полтавщині шукають зловмисника
Оперативно-розшукові заходи для затримання особливо небезпечного зловмисника, який брав у заручники поліцейських, тривають вже четверту добу.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Зазначається, що роботу поліцейських та Нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району.
На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.
Вказано, що ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують при здійсненні оперативно-розшукових заходів.
Громадян закликають бути вкрай обережними, уникати контактів з незнайомими особами, а за найменшої підозри – телефонувати до поліції.
Передісторія:
- 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
- Заступник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника Управління кримінального розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі "Богдан".
- Зловмисником, який узяв у заручники поліцейського і погрожував підірвати гранату у Полтаві, виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.
- Станом на 16:00 23 липня полтавчанин Роман Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області, його розшукує поліція.