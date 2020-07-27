Захоплення в заручники поліцейських: четверту добу на Полтавщині шукають зловмисника

Оперативно-розшукові заходи для затримання особливо небезпечного зловмисника, який брав у заручники поліцейських, тривають вже четверту добу.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зазначається, що роботу поліцейських та Нацгвардійців ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка природного ландшафту Миргородського району.

На підставі даних, отриманих з різних джерел, а також результатів аналізу дій та мотивації зловмисника, поліція сформувала його психолого-криміналістичний портрет. Зокрема, полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також відомо, що він має проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.

Вказано, що ці складові психологічного портрета працівники поліції враховують при здійсненні оперативно-розшукових заходів.

Громадян закликають бути вкрай обережними, уникати контактів з незнайомими особами, а за найменшої підозри – телефонувати до поліції.

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