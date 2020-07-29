Україна з 1 серпня по-новому ділитиме країни на "червону" і "зелену" зони
З 1 серпня Україна змінить підхід до віднесення інших країн до червоної чи зеленої зони у зв’язку з епідемією COVID-19 і оновлюватиме списки раз на тиждень.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 29 липня
Пряма мова: "З 1 серпня в нас починають діяти нові правила… Щодо приїзду з закордону – з 1 серпня статистика буде оновлюватися раз на 7 днів (зараз оновлення відбувається раз на 3 дні – ред.).
Також ми змінюємо показники: якщо на сьогодні ми вимірюємо кількість активних хворих у тій чи іншій країні, то з 1 серпня це буде повністю так само, як це відбувається у країнах Європи. Буде два показники, при перевищенні яких країна буде віднесена до червоної зони.
Перший показник – приріст хворих за останні 14 днів, якщо він перевищує такий приріст на території України. Другий показник – відсоток (хворих) у країні за останні 14 днів у порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде більше 30%.
За такими двома показниками ми будемо це вимірювати – і раз на 7 днів складати перелік країні (червоної і зеленої зони – ред.), щоб більше прогнозовано і більш зрозумілим був для наших громадян перетин кордону.
Уся ця інформація є на сайті Міністерства охорони здоров’я. Отже якщо ви плануєте подорож, подивіться цю інформацію".
Інші подробиці: Степанов додав, що й територію України з 1 серпня ділитимуть за 4 критеріями на зелену, жовту, помаранчеву й червону зони – і для перетину меж "червоної" і "зеленої" зони будуть встановлені відповідні пости на кордонах адміністративно-територіальних одиниць.
Передісторія:
- Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який із 1 серпня дозволятиме посилювати чи послаблювати карантин в окремих містах і районах областей, якщо через саме в них найгірша ситуація з коронавірусом.
- Вперше загальнонаціональний карантин в Україні ввели з 12 березня 2020 року.
- У червні Міністерство охорони здоров’я склало перелік країн зі значним поширенням COVID-19. У "червону зону" тоді потрапили 50 держав, але список постійно оновлюється.