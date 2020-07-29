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Україна з 1 серпня по-новому ділитиме країни на "червону" і "зелену" зони

Середа, 29 липня 2020, 09:54

З 1 серпня Україна змінить підхід до віднесення інших країн до червоної чи зеленої зони у зв’язку з епідемією COVID-19 і оновлюватиме списки раз на тиждень.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 29 липня

Пряма мова: "З 1 серпня в нас починають діяти нові правила… Щодо приїзду з закордону – з 1 серпня статистика буде оновлюватися раз на 7 днів (зараз оновлення відбувається раз на 3 дні – ред.).

Також ми змінюємо показники: якщо на сьогодні ми вимірюємо кількість активних хворих у тій чи іншій країні, то з 1 серпня це буде повністю так само, як це відбувається у країнах Європи. Буде два показники, при перевищенні яких країна буде віднесена до червоної зони.

Перший показник – приріст хворих за останні 14 днів, якщо він перевищує такий приріст на території України. Другий показник – відсоток (хворих) у країні за останні 14 днів у порівнянні з минулими 14 днями, якщо він буде більше 30%.

За такими двома показниками ми будемо це вимірювати – і раз на 7 днів складати перелік країні (червоної і зеленої зони – ред.), щоб більше прогнозовано і більш зрозумілим був для наших громадян перетин кордону.  

Уся ця інформація є на сайті Міністерства охорони здоров’я. Отже якщо ви плануєте подорож, подивіться цю інформацію".

Олена Рощенко, УП
Теми: МОЗкоронавірусCovid-2019кордонтуризм


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