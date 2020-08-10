Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Явка на шостих президентських виборах в Білорусі склала 84,05% — ЦВК 

Понеділок, 10 серпня 2020, 00:53
Явка на шостих президентських виборах в Білорусі склала 84,05% — ЦВК 
Глава ЦВК Білорусь Лідія Ярмошіна. Фото: sb.by

На шостих президентських виборах в історії незалежної Білорусі, за офіційною інформацією ЦВК, проголосували 84,05% білорусів, що мають право голосу.

Джерело: ЦВК Білорусі

Деталі: Загалом на цих президентських виборах право голосу мали 6 844 932 білоруса.

 

Основний день виборів був призначений на неділю, 9 серпня, а дострокове голосування тривало з 4 по 8 серпня включно. За даними ЦВК, в ньому взяли участь 2 854 336 виборців або 41,7%.

Такий показник явки на достроковому голосуванні є максимальним порівняно з усіма попередніми президентськими кампаніями в Республіці Білорусь. Спостерігачі, яким дозволили спостерігати за ходом голосування повідомляють про масові фальсифікації по всій країні.

У липні на зустрічі з колективами найбільших ЗМІ Білорусі, більшість з яких державні, Лукашенко показав результати соцопитування, яке провів Оперативно-аналітичний центр при президентові Білорусі, щодо свого рейтингу. Так, до кінця червня 2020 року рівень довіри до Лукашенка нібито досяг 76%, "а за оцінкою експертів в найближчій перспективі повинен досягти 80%".

Довідка: На минулих виборах президента у 2015 році ЦВК рапортувала про явку в 86,75%. Того року Олександр Лукашенко, наче набрав 83,49% голосів, що стало рекордним показником "підтримки" за всі роки при владі.

Що передувало: За даними державного екзит-полу, на виборах президента Білорусі за Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.

Нагадаємо:

  • За посаду президента Білорусі на цей раз змагаються п'ять кандидатів, в тому числі нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко - він йде на вибори в шостий раз. Головним конкурентом Лукашенка ЗМІ вважають дружину політв'язня, відеоблогера Сергія Тіхановського Світлану Тіхановську. Також ЦВК зареєструвала в якості кандидатів колишнього депутата нижньої палати парламенту країни Анну Канопацкую, співголови громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва, голови партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня.
  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьвибориЛукашенкоцензура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: