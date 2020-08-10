Явка на шостих президентських виборах в Білорусі склала 84,05% — ЦВК 

На шостих президентських виборах в історії незалежної Білорусі, за офіційною інформацією ЦВК, проголосували 84,05% білорусів, що мають право голосу.

Джерело: ЦВК Білорусі

Деталі: Загалом на цих президентських виборах право голосу мали 6 844 932 білоруса.

Основний день виборів був призначений на неділю, 9 серпня, а дострокове голосування тривало з 4 по 8 серпня включно. За даними ЦВК, в ньому взяли участь 2 854 336 виборців або 41,7%.

Такий показник явки на достроковому голосуванні є максимальним порівняно з усіма попередніми президентськими кампаніями в Республіці Білорусь. Спостерігачі, яким дозволили спостерігати за ходом голосування повідомляють про масові фальсифікації по всій країні.

У липні на зустрічі з колективами найбільших ЗМІ Білорусі, більшість з яких державні, Лукашенко показав результати соцопитування, яке провів Оперативно-аналітичний центр при президентові Білорусі, щодо свого рейтингу. Так, до кінця червня 2020 року рівень довіри до Лукашенка нібито досяг 76%, "а за оцінкою експертів в найближчій перспективі повинен досягти 80%".

Довідка: На минулих виборах президента у 2015 році ЦВК рапортувала про явку в 86,75%. Того року Олександр Лукашенко, наче набрав 83,49% голосів, що стало рекордним показником "підтримки" за всі роки при владі.

Що передувало: За даними державного екзит-полу, на виборах президента Білорусі за Олександра Лукашенка проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.

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