На шестых президентских выборах в истории независимой Беларуси, по официальной информации ЦИК, проголосовали 84,05% белорусов, имеющих право голоса.

Источник: ЦИК Беларуси

Детали: Всего на этих президентских выборах право голоса имели 6 844 932 белоруса.

Основной день выборов был назначен на воскресенье, 9 августа, а досрочное голосование продолжалось с 4 по 8 августа включительно. По данным ЦИК, в нем приняли участие 2854336 избирателей или 41,7%.

Такой показатель явки на досрочном голосовании является максимальным по сравнению со всеми предыдущими президентскими кампаниями в Республике Беларусь. Наблюдатели, которым позволили наблюдать за ходом голосования сообщают о массовых фальсификациях по всей стране.

В июле на встрече с коллективами крупнейших СМИ Беларуси, большинство из которых государственные Лукашенко показал результаты соцопроса, который провел Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси, касательно своего рейтинга. Так, к концу июня 2020 года уровень доверия к Лукашенко якобы достиг 76%, "а по оценке экспертов в ближайшей перспективе должен достичь 80%".

Справка: На прошлых выборах президента в 2015 году ЦИК рапортовала о явке в 86,75%. В том году Александр Лукашенко, как набрал 83,49% голосов, что стало рекордным показателем "поддержки" за все годы у власти.

Що передувало: По данным государственого экзит-пола, на выборах президента Беларуси за Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%.

Напомним: