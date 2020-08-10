Явка на шестых президентских выборах в Беларуси составила 84,05% — ЦИК
На шестых президентских выборах в истории независимой Беларуси, по официальной информации ЦИК, проголосовали 84,05% белорусов, имеющих право голоса.
Источник: ЦИК Беларуси
Детали: Всего на этих президентских выборах право голоса имели 6 844 932 белоруса.
Основной день выборов был назначен на воскресенье, 9 августа, а досрочное голосование продолжалось с 4 по 8 августа включительно. По данным ЦИК, в нем приняли участие 2854336 избирателей или 41,7%.
Такой показатель явки на досрочном голосовании является максимальным по сравнению со всеми предыдущими президентскими кампаниями в Республике Беларусь. Наблюдатели, которым позволили наблюдать за ходом голосования сообщают о массовых фальсификациях по всей стране.
В июле на встрече с коллективами крупнейших СМИ Беларуси, большинство из которых государственные Лукашенко показал результаты соцопроса, который провел Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси, касательно своего рейтинга. Так, к концу июня 2020 года уровень доверия к Лукашенко якобы достиг 76%, "а по оценке экспертов в ближайшей перспективе должен достичь 80%".
Справка: На прошлых выборах президента в 2015 году ЦИК рапортовала о явке в 86,75%. В том году Александр Лукашенко, как набрал 83,49% голосов, что стало рекордным показателем "поддержки" за все годы у власти.
Что предшествовало: По данным государственого экзит-пола, на выборах президента Беларуси за Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%.
Напомним:
- За должность президента Беларуси в этот раз соревнуются пять кандидатов, в том числе нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко — он идет на выборы в шестой раз. Главным конкурентом Лукашенко СМИ считают супругу политзаключенного, видеоблогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую. Также ЦИК зарегистрировала в качестве кандидатов бывшего депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, председателя партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.
- Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.