Опонентка Лукашенка звернулась до міліції та виборців: Зупиніть насильство
Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала правоохоронців зупинити насильство і свох виборців – попереджати провокації.
Джерело: TUT.BY
Пряма мова: "Я хочу попросити міліцію і війська пам'ятати про те, що вони частина народу.
І попросити своїх виборців – запобігайте провокації, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини.
Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити".
Що передувало: У Білорусі після виборів, на яких перемогу нібито здобув чинний президент Олександр Лукашенко, соратники опозиційний кандидатів мийшли на масові протести. У білоруських містах почались сутички із силовиками.