Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Опонентка Лукашенка звернулась до міліції та виборців: Зупиніть насильство

Понеділок, 10 серпня 2020, 01:15
Опонентка Лукашенка звернулась до міліції та виборців: Зупиніть насильство

Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала правоохоронців зупинити насильство, а своїх виборців – попереджати провокації.

ДжерелоTUT.BY

Пряма мова: "Я хочу попросити міліцію і війська пам'ятати про те, що вони частина народу.

І попросити своїх виборців – запобігайте провокації, не потрібно давати привід до застосування до вас насильства. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини.

Будь ласка, зупиніть насильство. Перш за все, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити".

Що передувало: У Білорусі після виборів, на яких перемогу нібито здобув чинний президент Олександр Лукашенко, соратники опозиційний кандидатів мийшли на масові протести. У білоруських містах почались сутички із силовиками.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьвибориЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: