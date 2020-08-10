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Оппонентка Лукашенко обратилась к милиции и избирателям: Остановите насилие

Понедельник, 10 августа 2020, 01:15
Оппонентка Лукашенко обратилась к милиции и избирателям: Остановите насилие

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала правоохранителей остановить насилие, а своих избирателей – предупреждать провокации.

Источник: TUT.BY

Прямая речь: "Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа.

И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости.

Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать".

Что предшествовало: В Беларуси после выборов, на которых победу якобы одержал действующий президент Александр Лукашенко, соратники оппозиционный кандидатов вышли на массовые протесты. В белорусских городах начались столкновения с силовиками.

Темы: БеларусьвиборыЛукашенко
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