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У Криму повідомили про антирекорд нових випадків коронавірусу

Понеділок, 10 серпня 2020, 10:38
У Криму повідомили про антирекорд нових випадків коронавірусу

Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом у Криму вперше перевищила 40, заявив поплічник окупантів, так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на сторінку Аксьонова у "ВКонтакте"

Деталі: За неділю, 9 серпня, на окупованому півострові виявили 48 випадків COVID-19.

За слова Аксьонова, "17 з них виявлено при зверненні по медичну допомогу, 28 – серед контактних по раніше зареєстрованих випадках, три – при скринінгу здорових осіб".

Раніше максимальний для Криму показник добового приросту було зареєстровано 5 серпня – 39 інфікованих.

За даними окупаційної влади, всього з початку року у Криму виявлено 1 517 COVID-позитивних: 17 пацієнтів померли, 1 054 одужали.

Т.зв. "МОЗ Криму" оголосив терміновий набір лікарів і медсестер для роботи із зараженими коронавірусом у Сімферополі. Як повідомляється на його сайті, потрібні медики "будь-якого фаху".

Нагадаємо: 8 серпня Кабінет міністрів України вирішив з 9 до 30 серпня припинити роботу КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом – нібито для запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19.

Лише в окремих випадках громадянам дозволено перетинати адмінмежу: подача документів для вступу до вишів; возз’єднання сім’ї; тяжка хвороба, необхідності поповнення запасів ліків чи отримання медичної допомоги; смерть або важка хвороба близьких родичів; в інших екстрених випадках, як то політичне переслідування кримчан.

Зранку 9 серпня на контрольному пункті в'їзду/виїзду Армянськ – Каланчак зі сторони окупованого Криму утворилася черга на виїзд із півострова.

Теми: КримкоронавірусCovid-2019епідемія
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