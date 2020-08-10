В Крыму сообщили об антирекорде новых случаев коронавируса

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Крыму впервые превысило 40, заявил пособник оккупантов, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на страницу Аксенова во "ВКонтакте"

Детали: За воскресенье, 9 августа, в на оккупированном полуострове выявили 48 случаев COVID-19.

По слова Аксенова, "17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц".

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 5 августа – 39 инфицированных.

По данным оккупационных властей, всего с начала года в Крыму выявлено 1 517 COVID-положительных: 17 пациентов умерли, 1 054 выздоровели.

Т.н. "Минздрав Крыма" объявил срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на его сайте, требуются медики "любой специальности".

Напомним: 8 августа Кабинет министров Украины решил с 9 до 30 августа прекратить работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом – якобы для предотвращения распространения в Украине болезни COVID-19.

Лишь в отдельных случаях гражданам разрешено пересекать админграницу: подача документов для поступления в вузы; воссоединение семьи; тяжелая болезнь, необходимость пополнения запасов лекарств или получение медицинской помощи; смерть или тяжелая болезнь близких родственников; в других экстренных случаях, как то политическое преследование крымчан.

Утром 9 августа на контрольном пункте въезда/выезда Армянск – Каланчак со стороны оккупированного Крыма образовалась очередь на выезд из полуострова.