У Києві після вихідних значно знизилась кількість хворих на COVID-19

За минулу добу у столиці зареєстрували 66 нових випадків захворювання на коронавірус, що значно менше, ніж у попередні кілька діб, коли реєстрували від 120 до 200 випадків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу на 66 людей".



Деталі: Серед нових хворих 40 жінок віком від 19 до 81 року, 23 чоловіка віком від 22 до 78 років, 2 дівчинки – 2 та 15 років та 1 хлопчик 4 років.



11 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (14), Дарницькому (10) та Деснянському (9) районах.



Загалом станом на 10 серпня у столиці вже 9564 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 147 людей, подолали хворобу 3214 осіб.

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