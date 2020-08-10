В Киеве после выходных значительно снизилось количество больных COVID-19
За минувшие сутки в столице зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом, что значительно меньше, чем в предыдущие несколько дней, когда регистрировали от 120 до 200 случаев.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 66 человек".
Детали: Среди новых больных 40 женщин в возрасте от 19 до 81 года, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет, 2 девочки – 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.
11 человек госпитализированы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (14), Дарницком (10) и Деснянском (9) районах.
Всего по состоянию на 10 августа в столице уже 9564 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 147 человек, преодолели болезнь 3214 человек.
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Предыстория:
- 7 августа коронавирус обнаружили у 200 жителей Киева, трое больных умерли.
- 8 августа заболели еще 120 жителей столицы и двое умерли.