Кравчук розповів, із ким і навіщо готовий спілкуватися з ОРДЛО

Новий представник України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук готовий спілкуватися з цивільними представниками окупованих територій, аби вони схилили Кремль до припинення війни.

Джерело: інтерв’ю першого президента незалежної України Кравчука "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми хочемо ввести туди (у ТКГ – ред.) людей або людину, яка добре знає Донбас, яка жила, працювала на Донбасі. Нам головне – почути тих людей, які живуть на Донбасі… Для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання тих "керівників", які сьогодні є на тій частині Донецької і Луганської областей, а головне – людей, які там живуть".

Про те, з ким готові сідати за стіл переговорів: "Це громадянське суспільство перш за все. Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участі у війні, безпосередньо з гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив у полон. Це люди, які працюють у вищих навчальних закладах, в школах, в громадських організаціях – я готовий їх слухати.

Для того, щоб Москву переконати, треба не тільки бажання Києва, їх важко переконувати. А коли це бажання буде людей, які там живуть, і тих, які знаходяться за межами (ОРДЛО – ред.), наголошую, що це мільйон сімсот тисяч осіб, – тоді Москва почує краще і також буде йти назустріч людям. Я в це вірю…

Якщо люди, які там живуть, будуть вимагати припинення війни… Вони зараз не вимагають припинення війни, тому що не бачать своєї перспективи, не бачать свого майбутнього. Їх обдурила кремлівська пропаганда. Вони бачать в Україні свого ворога.

Ми повинні діяти таким чином, щоб люди повірили.

Ну, наприклад: замість пустих розмов про статуси, про все інше ми пропонуємо ввести в цих областях стандарт вільної економічної зони. Якщо це буде прийнято, то люди одразу включаються в роботу, приходять інвестиції, відновлюються господарства, відновлюється зруйнований житловий фонд – люди повертаються і бачать перспективу. Сьогодні такої перспективи вони не бачать. Вони думають, що у них перспектива в Росії, але вони помиляються.

Я не виключаю того, що вони бояться, що їх залякали. Але вони бояться, тому що не вірять, що Україна їх може захистити. Аби вони повірили, що Україна не буде їх переслідувати, що буде слухати їх і дослухатися до них, діяти в їхніх інтересах і всієї України, що це позиція, стратегія української влади. Я думаю, що вони поступово почнуть змінювати свою позицію".

Деталі: Кравчук наголосив, що війна триває 6 років, "вже учні у школах починають вивчати не українську історію, а іншу", тому треба діяти.

За його словами, силовий варіант звільнення територій для України неможливий, залишається або вести переговори, або змиритися з наявною ситуацією. Він проти заморожування конфлікту.

Пряма мова: "Якщо ми заздалегідь будемо боятися спілкування, йти на переговори… Я ж часто чую: "Ви бачите мир в очах Путіна? Ні, не йдіть, він вас обдурить". Тоді немає чого говорити.

Мені один з експертів сказав, закриємо лінію розмежування і заморозимо невідомо на який період конфлікт на Донбасі. А що значить заморозимо? Це може бути і п’ять, і десять років – будемо знаходитися постійно в стані "зачахлого" або "замороженого" конфлікту. Я проти такого підходу.

Я хочу зробити все для того, щоб домовитися, не поступаючись, на цьому наголошую, інтересами України. Але це не означає, що ми маємо всього боятися.

Не поступаючись – це значить не підписувати непотрібних документів. Адже Порошенко підписав у 2015 році документ, який сьогодні ми не можемо виконати, і поставив країну в страшне незручне становище. Не потрібно було підписувати. Говорити і спілкуватися – це не документ, а підписувати – це вже документ".