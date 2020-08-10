Кравчук рассказал, с кем и зачем готов общаться из ОРДЛО

Новый представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук готов общаться с гражданскими представителями оккупированных территорий, чтобы они склонили Кремль к прекращению войны.

Источник: интервью первого президента независимой Украины Кравчука "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы хотим ввести туда (в ТКГ – ред.) людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе. Нам главное – услышать тех людей, которые живут на Донбассе... Для того, чтобы установить мир, надо знать не только желание тех "руководителей", которые сегодня есть на той части Донецкой и Луганской областей, а главное – людей, которые там живут".

О том, с кем готовы садиться за стол переговоров: "Это гражданское общество прежде всего. Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в ​​руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях – я готов их слушать.

Для того, чтобы Москву убедить, надо не только желание Киева, их трудно убеждать. А когда это желание будет людей, которые там живут, и тех, которые находятся за пределами (ОРДЛО – ред.), подчеркиваю, что это миллион семьсот тысяч человек, – тогда Москва услышит лучше и тоже будет идти навстречу людям. Я в это верю...

Если люди, которые там живут, будут требовать прекращения войны... Они сейчас не требуют прекращения войны, так как не видят своей перспективы, не видят своего будущего. Их обманула кремлевская пропаганда. Они видят в Украине врага.

Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили.

Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд – люди возвращаются и видят перспективу. Сегодня такой перспективы они не видят. Они думают, что у них перспектива в России, но они ошибаются.

Я не исключаю того, что они боятся, что их запугали. Но они боятся, потому что не верят, что Украина их может защитить. Чтобы они поверили, что Украина не будет их преследовать, что будет слушать их и прислушиваться к ним, действовать в их интересах и всей Украины, что это позиция, стратегия украинской власти. Я думаю, что они постепенно начнут менять свою позицию".

Детали: Кравчук отметил, что война продолжается 6 лет, "уже ученики в школах начинают изучать не украинскую историю, а другую", поэтому надо действовать.

По его словам, силовой вариант освобождения территорий для Украины невозможен, остается либо вести переговоры, либо смириться с имеющейся ситуацией. Он против замораживания конфликта.

Прямая речь: "Если мы заранее будем бояться общения, идти на переговоры... Я часто слышу: "Вы видите мир в глазах Путина? Нет, не идите, он вас обманет". Тогда нечего говорить.

Мне один из экспертов сказал: закроем линию разграничения и заморозим неизвестно на какой период конфликт на Донбассе. А что значит заморозим? Это может быть и 5, и 10 лет – будем находиться постоянно в состоянии "угасающего" или "замороженного" конфликта. Я против такого подхода.

Я хочу сделать все для того, чтобы договориться, не уступая, это подчеркиваю, интересами Украины. Но это не значит, что мы должны всего бояться.

Не уступая – это значит не подписывать ненужных документов. Ведь Порошенко подписал в 2015 году документ, который сегодня мы не можем выполнить, и поставил страну в страшно неудобное положение. Не нужно было подписывать. Говорить и общаться – это не документ, а подписывать – это уже документ".