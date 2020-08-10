Зеленський офіційно представив нового керівника ГУР

​​Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом".

Фото president.gov.ua

Деталі: Президент зазначив, що в системі національної безпеки України саме воєнна розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів. Він також вручив Буданову службове посвідчення.

Начальник ГУР подякував за довіру і запевнив, що у своїй роботі керуватиметься принципом "Честь понад усе".

За словами Буданова, для нього і його команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу та Автономної Республіки Крим, і зазначив, що ГУР виконає будь-яке завдання, поставлене вищим керівництвом держави.

Що було раніше: 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.

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