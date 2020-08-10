Зеленський офіційно представив нового керівника ГУР
Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова: "Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом".
Деталі: Президент зазначив, що в системі національної безпеки України саме воєнна розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів. Він також вручив Буданову службове посвідчення.
Начальник ГУР подякував за довіру і запевнив, що у своїй роботі керуватиметься принципом "Честь понад усе".
За словами Буданова, для нього і його команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу та Автономної Республіки Крим, і зазначив, що ГУР виконає будь-яке завдання, поставлене вищим керівництвом держави.
Що було раніше: 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
Передісторія:
- 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув Chevrolet Evanda, внаслідок чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.
- Ім'я розвідника Б., який був мішенню підривника у квітні, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.
- За даними СБУ, завдяки її діям у 2017 році російські спецслужби відклали чергову ліквідацію офіцера української розвідки, з травня 2018 року її підготовкою займався вже громадянин РФ Башир Куштов – але спроба в квітні 2019 року не вдалася.
- Голосіївський райсуд Києва призначив 7 та 8 років в’язниці двом підривникам-громадянам Росії.