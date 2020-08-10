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Зеленський офіційно представив нового керівника ГУР

Понеділок, 10 серпня 2020, 13:09
ФОТО PRESIDENT.GOV.UA

​​Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом". 

 
Фото president.gov.ua

Деталі: Президент зазначив, що в системі національної безпеки України саме воєнна розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів. Він також вручив Буданову службове посвідчення.

Начальник ГУР подякував за довіру і запевнив, що у своїй роботі керуватиметься принципом "Честь понад усе".

За словами Буданова, для нього і його команди пріоритетом є реінтеграція Донбасу та Автономної Республіки Крим, і зазначив, що ГУР виконає будь-яке завдання, поставлене вищим керівництвом держави.

Що було раніше: 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Передісторія:

  • 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув Chevrolet Evanda, внаслідок чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.
  • Ім'я розвідника Б., який був мішенню підривника у квітні, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.
  • За даними СБУ, завдяки її діям у 2017 році російські спецслужби відклали чергову ліквідацію офіцера української розвідки, з травня 2018 року її підготовкою займався вже громадянин РФ Башир Куштов – але спроба в квітні 2019 року не вдалася.
  • Голосіївський райсуд Києва призначив 7 та 8 років в’язниці двом підривникам-громадянам Росії.

Українська правда
Теми: розвідкаМіноборониЗеленський


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