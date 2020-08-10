Зеленский официально представил нового руководителя ГУР
Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова.
Источник: Офис президента
Прямая речь: "Это офицер, который прошел все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно – это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом".
Детали: Президент отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов. Он также вручил Буданову служебное удостоверение.
Начальник ГУР поблагодарил за доверие и заверил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего".
По словам Буданова, для него и его команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым, и отметил, что ГУР выполнит любую задачу, поставленную высшим руководством государства.
Что было раньше: 5 серпня президент Владимир Зеленский освободил Василия Бурба с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
Предыстория:
- 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался Chevrolet Evanda, в результате чего мужчина, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
- Имя разведчика Б., который был мишенью подрывника в апреле, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.
- По данным СБУ, благодаря ее действиям в 2017 году российские спецслужбы отложили очередную ликвидацию офицера украинской разведки, с мая 2018 года ее подготовкой занимался уже гражданин РФ Башир Куштов – но попытка в апреле 2019 года не удалась.
- Голосеевский райсуд Киева приговорил к 7 и 8 годам тюрьмы двух граждан России.