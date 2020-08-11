На Буковині майже не зменшується число нових випадків коронавірусу
Третю добу поспіль у Чернівецькій області фіксують майже сотню нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Так, 10 серпня хворобу виявили у 90 мешканців області під час лабораторного дослідження 376 зразків. 9 і 8 серпня коронавірус реєстрували також у близько сотні буковинців.
За час пандемії на Буковині підтвердили 6867 випадків зараження COVID-19.
Також 10 серпня від коронавірусу вилікувалась 51 людина. Загалом в області одужали 5266 хворих.
"Найбільше мене лякає, що люди не розуміють наслідків. Якщо динаміка захворюваності і надалі зростатиме, уже за кілька тижнів матимемо пікове навантаження на лікарні, а це буде важко і фізично, і фінансово", – написав голова ОДА.
Нагадаємо:
- За добу 9 серпня в Україні підтверджено 1 008 нових випадків захворювання на COVID-19, при цьому 25 хворих померли, одужали 387 осіб.