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На Буковині майже не зменшується число нових випадків коронавірусу

Вівторок, 11 серпня 2020, 01:39
На Буковині майже не зменшується число нових випадків коронавірусу

Третю добу поспіль у Чернівецькій області фіксують майже сотню нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Так, 10 серпня хворобу виявили у 90 мешканців області під час лабораторного дослідження 376 зразків. 9 і 8 серпня коронавірус реєстрували також у близько сотні буковинців

За час пандемії на Буковині підтвердили 6867 випадків зараження COVID-19.

Також 10 серпня від коронавірусу вилікувалась 51 людина. Загалом в області одужали 5266 хворих. 

"Найбільше мене лякає, що люди не розуміють наслідків. Якщо динаміка захворюваності і надалі зростатиме, уже за кілька тижнів матимемо пікове навантаження на лікарні, а це буде важко і фізично, і фінансово", – написав голова ОДА. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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