На Буковине почти не уменьшается число новых случаев коронавируса

Третьи сутки в Черновицкой области фиксируют почти сотню новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Так, 10 августа болезнь обнаружили у 90 жителей области во время лабораторного исследования 376 образцов. 9 и 8 августа коронавирус регистрировали также в около сотни буковинцев.

За время пандемии на Буковине подтвердили 6867 случаев заражения COVID-19.

Также 10 августа от коронавируса вылечился 51 человек. Всего в области выздоровели 5266 больных.

"Больше всего меня пугает, что люди не понимают последствий. Если динамика заболеваемости и в дальнейшем будет расти, уже через несколько недель иметь пиковую нагрузку на больницы, а это будет тяжело и физически, и финансово", – написал глава ОГА.

Напомним: