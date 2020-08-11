На Буковине почти не уменьшается число новых случаев коронавируса
Третьи сутки в Черновицкой области фиксируют почти сотню новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Так, 10 августа болезнь обнаружили у 90 жителей области во время лабораторного исследования 376 образцов. 9 и 8 августа коронавирус регистрировали также в около сотни буковинцев.
За время пандемии на Буковине подтвердили 6867 случаев заражения COVID-19.
Также 10 августа от коронавируса вылечился 51 человек. Всего в области выздоровели 5266 больных.
"Больше всего меня пугает, что люди не понимают последствий. Если динамика заболеваемости и в дальнейшем будет расти, уже через несколько недель иметь пиковую нагрузку на больницы, а это будет тяжело и физически, и финансово", – написал глава ОГА.
Напомним:
- За сутки 9 августа в Украине подтверждено 1008 новых случаев заболевания COVID-19, при этом 25 больных умерли, выздоровели 387 человек.