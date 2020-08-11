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Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий літак – МЗС

Вівторок, 11 серпня 2020, 06:12
Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий літак – МЗС

Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий військовими пасажирський літак авіакомпанії МАУ: безпосередньо або відповідним страховим компаніям. 

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у facebook

Пряма мова: "Під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони". 

Деталі: За словами Єніна, незалежно від того, що літак був застрахований, компенсувати збитки іранській стороні все одно доведеться. 

"Дійсно літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка в свою чергу перестрахувала свої ризики в інших страховиків. Відповідно Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації", – написав заступник міністра. 

Що передувало: Іран заявив, що не буде компенсувати авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вартість літака, збитого в січні в Тегерані, тому що він був застрахований європейськими фірмами.

Нагадаємо:

  • У Києві 30 липня відбувся перший раунд переговорів щодо компенсацій за збитий літак МАУ рейсу PS752.
  • Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака. 
  • До наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від Ірану всю інформацію щодо обставин збиття літака. 
  • Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Українська правда
Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранМЗСавіа
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