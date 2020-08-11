Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий літак – МЗС

Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий військовими пасажирський літак авіакомпанії МАУ: безпосередньо або відповідним страховим компаніям.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у facebook

Пряма мова: "Під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони".

Деталі: За словами Єніна, незалежно від того, що літак був застрахований, компенсувати збитки іранській стороні все одно доведеться.

"Дійсно літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка в свою чергу перестрахувала свої ризики в інших страховиків. Відповідно Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації", – написав заступник міністра.

Що передувало: Іран заявив, що не буде компенсувати авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вартість літака, збитого в січні в Тегерані, тому що він був застрахований європейськими фірмами.

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