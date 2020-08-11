Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий літак – МЗС
Ірану доведеться виплатити компенсацію за збитий військовими пасажирський літак авіакомпанії МАУ: безпосередньо або відповідним страховим компаніям.
Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у facebook
Пряма мова: "Під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони".
Деталі: За словами Єніна, незалежно від того, що літак був застрахований, компенсувати збитки іранській стороні все одно доведеться.
"Дійсно літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка в свою чергу перестрахувала свої ризики в інших страховиків. Відповідно Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації", – написав заступник міністра.
Що передувало: Іран заявив, що не буде компенсувати авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вартість літака, збитого в січні в Тегерані, тому що він був застрахований європейськими фірмами.
Нагадаємо:
- У Києві 30 липня відбувся перший раунд переговорів щодо компенсацій за збитий літак МАУ рейсу PS752.
- Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака.
- До наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від Ірану всю інформацію щодо обставин збиття літака.
- Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.