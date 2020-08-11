Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет – МИД

Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ: непосредственно или соответствующим страховым компаниям.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в facebook

Прямая речь: "Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны".

Детали: По словам Енина, независимо от того, что самолет был застрахован, компенсировать убытки иранской стороне все равно придется.

"Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации", – написал заместитель министра.

Что предшествовало: Иран заявили, что не будет компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами.

Напомним: