Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый самолет – МИД
Ирану придется выплатить компенсацию за сбитый военными пассажирский самолет авиакомпании МАУ: непосредственно или соответствующим страховым компаниям.
Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в facebook
Прямая речь: "Во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны".
Детали: По словам Енина, независимо от того, что самолет был застрахован, компенсировать убытки иранской стороне все равно придется.
"Действительно самолет МАУ было застраховано в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации", – написал заместитель министра.
Что предшествовало: Иран заявили, что не будет компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами.
Напомним:
- В Киеве 30 июля состоялся первый раунд переговоров о компенсациях за сбитый самолет МАУ рейса PS752.
- Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета.
- В следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбивания самолета.
- Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.