Штаб ООС і надалі звітує про тишу на Донбасі

10 серпня російські найманці один раз порушили режим припинення вогню біля Красногорівки. В штабі запевняють, що ситуація контрольована, а домовленості працюють.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням".

Деталі: Порушення біля Красногорівки зафіксовано із стрілецької зброї. Військове керівництво запевняє, що вогонь був неприцільний та не ніс загрози українським захисникам. Наші військові вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

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