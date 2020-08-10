Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

15-й день перемир’я: без пострілів із важкого озброєння і втрат – РНБО

Понеділок, 10 серпня 2020, 14:31
president.gov.ua

Режим припинення вогню на Донбасі в цілому витримується, з 27 липня в Об’єднаних силах України немає бойових втрат.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Данілова: "За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.

Сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони".

Деталі: Раніше президент у Telegram показав відео зі своєї дводенної поїздки на Донеччину і подякував українським бійцям "за мужність і витримку, яка допомагає їм не піддаватися на поодинокі провокації".

Зеленський висловив радість, що "з 27 липня в нас немає втрат".

Він запевнив, що "будемо й надалі робити все заради миру, повернення наших людей і територій".

Передісторія:

  • 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
  • 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 
  • 6 серпня, приїхавши на Донеччину, Зеленський сказав, що гарантувати постійне дотримання режиму припинення вогню ніхто не може, але українська сторона робить усе для завершення війни.

Теми: ДонбасРНБОЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  

Лукашенко відреагував на мітинги проти нього: Я попереджав – Майдану не буде

Тихановська вважає, що перемогла на виборах президента Білорусі, і хоче мирної передачі влади

відео Одна людина загинула під час протестів у Мінську – правозахисник

ЦВК Білорусі озвучила свіжі результати виборів

Після вихідних – тисяча хворих на COVID: Львівщина, Франківщина і Харківщина – лідери

Усі новини...
Донбас
Кравчук прокоментував ідею Фокіна та позицію Медведчука щодо Донбасу  
Кравчук розповів, із ким і навіщо готовий спілкуватися з ОРДЛО
Шмигаль виступає за створення вільних економічних зон на Донбасі
Останні новини
15:22
Запаси газу в ПСГ перевищили 23 мільярди кубометрів
15:03
В уряді готуються до 2 тисяч випадків COVID і 50 смертей щодня
15:01
Експерти повідомляють про дефіцит гречки і прогнозують підвищення цін
14:59
відео Спецслужби РФ намагались завербувати львів’янку – СБУ
14:45
Уряд планує тестувати на COVID-19 по категоріях
14:35
В Авакова не знайшли рапорт про звільнення Татарова
14:31
15-й день перемир’я: без пострілів із важкого озброєння і втрат – РНБО
14:19
Прокурори передали до суду справу щодо "схем" на "Електроважмаші" на 13 мільйонів
14:08
Лукашенко по-своєму пояснив зникнення інтернету в день виборів
13:55
Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!