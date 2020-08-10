15-й день перемир’я: без пострілів із важкого озброєння і втрат – РНБО

Режим припинення вогню на Донбасі в цілому витримується, з 27 липня в Об’єднаних силах України немає бойових втрат.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Данілова: "За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.

Сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони".

Деталі: Раніше президент у Telegram показав відео зі своєї дводенної поїздки на Донеччину і подякував українським бійцям "за мужність і витримку, яка допомагає їм не піддаватися на поодинокі провокації".

Зеленський висловив радість, що "з 27 липня в нас немає втрат".

Він запевнив, що "будемо й надалі робити все заради миру, повернення наших людей і територій".

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