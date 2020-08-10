15-й день перемир’я: без пострілів із важкого озброєння і втрат – РНБО
Режим припинення вогню на Донбасі в цілому витримується, з 27 липня в Об’єднаних силах України немає бойових втрат.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, президент Володимир Зеленський у Telegram
Пряма мова Данілова: "За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.
На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат.
Сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони".
Деталі: Раніше президент у Telegram показав відео зі своєї дводенної поїздки на Донеччину і подякував українським бійцям "за мужність і витримку, яка допомагає їм не піддаватися на поодинокі провокації".
Зеленський висловив радість, що "з 27 липня в нас немає втрат".
Він запевнив, що "будемо й надалі робити все заради миру, повернення наших людей і територій".
Передісторія:
- 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
- Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".
- 6 серпня, приїхавши на Донеччину, Зеленський сказав, що гарантувати постійне дотримання режиму припинення вогню ніхто не може, але українська сторона робить усе для завершення війни.