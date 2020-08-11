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Штаб ООС и в дальнейшем отчитывается о тишине на Донбассе

Вторник, 11 августа 2020, 07:31
Штаб ООС и в дальнейшем отчитывается о тишине на Донбассе

10 августа российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня около Красногоровки. В штабе уверяют, что ситуация контролируется, а договоренности работают.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению".

Детали: Нарушение у Красногоровки зафиксировано из стрелкового оружия. Военное руководство уверяет, что огонь был неприцельный и не нес угрозы украинским защитникам. Наши военные огонь не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Напомним:

  • Режим прекращения огня на Донбассе в целом выдерживается, с 27 июля в Объединенных силах Украины нет боевых потерь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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