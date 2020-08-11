Шоумен Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула будет баллотироваться в мэры столицы от этой политсилы.

Источник: съезд партии "Голос" 11 августа

Прямая речь Притулы: "Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме. Это честь быть сегодня среди вас – людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами. Чувствуя ваше плечо, вашу поддержку.

Я баллотируюсь на должность городского головы Киева. Когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу мандат".

Детали: Притула отметил, что идет на выборы "с большим удовольствием" и собирается "делать историю успешного Киева".

По словам председателя партии Киры Рудик, сейчас у "Голоса" есть "15 кандидатов в мэры и 107 команд, которые будут бороться за свое право, чтобы честные, профессиональные и решительные люди пришли к власти".

Она также напомнила, что лозунг партии на выборах "Твой голос способен".

Рудик рассказала, что всех людей "Голос" отбирал по 4 критериям: патриотизм, нулевая толерантность к коррупции, профессионализм и решительность.

Что было раньше: В начале августа Кира Рудик в интервью "Украинской правде" назвала слухами информацию о том, что кандидатом в мэры Киева от "Голоса" станет Сергей Притула.

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