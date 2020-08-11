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Шоумен Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Вторник, 11 августа 2020, 15:58
Шоумен Притула идет в мэры Киева от Голоса
Фото Голоса

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула будет баллотироваться в мэры столицы от этой политсилы.

Источник: съезд партии "Голос" 11 августа 

Прямая речь Притулы: "Киев – это мой дом. И для меня важно ощущение защиты и безопасности в моем доме. Это честь быть сегодня среди вас – людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами. Чувствуя ваше плечо, вашу поддержку.

Я баллотируюсь на должность городского головы Киева. Когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу мандат".

Детали: Притула отметил, что идет на выборы "с большим удовольствием" и собирается "делать историю успешного Киева".

По словам председателя партии Киры Рудик, сейчас у "Голоса" есть "15 кандидатов в мэры и 107 команд, которые будут бороться за свое право, чтобы честные, профессиональные и решительные люди пришли к власти".

Она также напомнила, что лозунг партии на выборах "Твой голос способен".

Рудик рассказала, что всех людей "Голос" отбирал по 4 критериям: патриотизм, нулевая толерантность к коррупции, профессионализм и решительность. 

Что было раньше: В начале августа Кира Рудик в интервью "Украинской правде" назвала слухами информацию о том, что кандидатом в мэры Киева от "Голоса" станет Сергей Притула.

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Предыстория: 

  • По результатам опроса Центра Разумкова в июне-июле 2020 года, почти 44% респондентов готовы поддержать мэра Киева Виталия Кличко на очередных выборах городского головы.
  • Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ГолосвиборыКиев
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