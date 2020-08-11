Справа про "прослушку": журналіст "Схем" поскаржився прокуратурі на поліцію

Журналіст-розслідувач програми "Схеми" Михайло Ткач подав скаргу в прокуратуру на бездіяльність слідчих поліції, які ведуть кримінальне провадження щодо ймовірного прослуховування його квартири.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на адвоката журналіста Анатолія Попова, який 11 серпня подав від імені журналіста скаргу до Київської міської прокуратури №10

Пряма мова Попова: "Вже протягом чотирьох днів з 8 серпня, коли Михайло Ткач виявив ознаки встановлення пристрою для прослуховування – отвір у стелі квартири – призначені слідчі так і не вжили заходів для перевірки помешкання спеціальною технікою для виявлення такого обладнання. Попри те, що журналіст "Схем" під час проведення огляду помешкання неодноразово звертав увагу слідчого у справі на необхідність такої перевірки…

Окрім цього, працівниками поліції не була забезпечена охорона приміщення (горища), в якому через таку недбалість з боку правоохоронців вже могли бути і знищені докази, у тому числі сліди від спроб встановити чи вилучити обладнання для негласного запису".

Деталі: За словами адвоката, слідчий – начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Києва, старший лейтенант Сергій Хоморецький обіцяв, що спецогляд проведуть ввечері 8 серпня. Згодом перевірку перенесли на наступний день, втім, 9 серпня слідчий у справі повідомив, що у структурі МВС немає потрібного обладнання, тому "вирішується питання про залучення Служби безпеки України".

10 серпня слідчий перестав виходити на зв’язок.

Нагадаємо: За два дні з моменту відкриття кримінального провадження щодо ймовірного прослуховування журналіста-розслідувача програми "Схеми" Михайла Ткача поліція один раз оглянула місце подій, але без використання спеціальної техніки. Проте, за допомогою викрутки, слідчий "знайшов" три отвори на горищі, що ведуть до помешкання журналіста.

Зранку 8 серпня журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Пізніше поліція повідомила, що розпочала провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".

Останні розслідування Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".