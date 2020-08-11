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Дело о "прослушке": журналист "Схем" пожаловался прокуратуре на полицию

Вторник, 11 августа 2020, 17:20

Журналист-расследователь программы "Схемы" Михаил Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции, которые ведут уголовное производство относительно вероятного прослушивания его квартиры.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката журналиста Анатолия Попова, который 11 августа подал от имени журналиста жалобу в Киевскую городскую прокуратуру №10

Прямая речь Попова: "Уже в течение четырех дней с 8 августа, когда Михаил Ткач обнаружил признаки установки устройства для прослушивания – отверстие в потолке квартиры – назначенные следователи так и не приняли меры для проверки помещения специальной техникой для выявления такого оборудования. Несмотря на то, что журналист "Схем" во время проведения осмотра помещения неоднократно обращал внимание следователя по делу на необходимость такой проверки…

Кроме того, сотрудниками полиции не была обеспечена охрана помещения (чердака), в котором из-за такой халатности со стороны правоохранителей уже могли быть и уничтожены доказательства, в том числе следы попыток установить или изъять оборудование для негласной записи".

Детали: По словам адвоката, следователь – начальник сектора дознания отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Киева, старший лейтенант Сергей Хоморецкий обещал, что спецосмотр проведут вечером 8 августа. Впоследствии проверку перенесли на следующий день, в итоге 9 августа следователь по делу сообщил, что в структуре МВД нет нужного оборудования, поэтому "решается вопрос о привлечении Службы безопасности Украины". 10 августа следователь перестал выходить на связь.

Напомним: За два дня с момента открытия уголовного производства относительно вероятного прослушивания журналиста-расследователя программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место событий, но без использования специальной техники. Однако с помощью отвертки следователь "нашел" три отверстия на чердаке, которые ведут в дом журналиста.

Утром 8 августа журналистам программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Последние расследования Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обход карантина нардепами и бизнесменами, отпуск президента в Омане и "пленки Ермака".

Темы: СМИполицияпрослушка


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