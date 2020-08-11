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Захист Злочевського оскаржив оголошення його в розшук

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:02

Адвокат міністра екології й природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського заявив, що оскаржив постанову про оголошення його в розшук.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на адвоката Петра Бойка

Пряма мова: "Слідство оголосило Злочевського у розшук, маючи при цьому точну інформацію щодо його місця перебування і повну можливість з’ясувати усі питання з моїм підзахисним, застосовуючи процедуру міжнародної допомоги, або в інший законний спосіб, зручний для слідства. Наголошуємо, що Злочевський не переховується від слідства, він мешкає за адресою, відомою слідству, та готовий до співпраці зі слідством".

Нагадаємо: Національне антикорупційне бюро оголосило Злочевського в розшук. Його обвинувачують за статтею "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище".

На початку липня НАБУ повідомило, що Злочевському оголосили підозру в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

12 червня детективи НАБУ заявили, що задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові.

Теми: Злочевськийкриміналсуд


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