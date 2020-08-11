Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захист Злочевського оскаржив оголошення його в розшук

Вівторок, 11 серпня 2020, 18:02
Захист Злочевського оскаржив оголошення його в розшук

Адвокат міністра екології й природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського заявив, що оскаржив постанову про оголошення його в розшук.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на адвоката Петра Бойка

Пряма мова: "Слідство оголосило Злочевського у розшук, маючи при цьому точну інформацію щодо його місця перебування і повну можливість з’ясувати усі питання з моїм підзахисним, застосовуючи процедуру міжнародної допомоги, або в інший законний спосіб, зручний для слідства. Наголошуємо, що Злочевський не переховується від слідства, він мешкає за адресою, відомою слідству, та готовий до співпраці зі слідством".

Нагадаємо: Національне антикорупційне бюро оголосило Злочевського в розшук. Його обвинувачують за статтею "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище".

На початку липня НАБУ повідомило, що Злочевському оголосили підозру в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

12 червня детективи НАБУ заявили, що задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові.

"Українська правда" у Threads

Теми: Злочевськийкриміналсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Злочевський
Що розповів у суді ключовий свідок у справі про $5 млн хабаря керівництву НАБУ та САП
Мільйонний хабар: НАБУ і САП завершили розслідування щодо Злочевського
Як необґрунтована критика рішень ВАКСу вбиває довіру до Антикорсуду та судової системи загалом
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: