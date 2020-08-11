Защита Злочевского обжаловала объявление его в розыск

Адвокат министра экологии и природных ресурсов времен Януковича Николая Злочевского заявил, что обжаловал постановление об объявлении его в розыск.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката Петра Бойко

Прямая речь: "Следствие объявило Злочевского в розыск, имея при этом точную информацию относительно его места пребывания и полную возможность выяснить все вопросы с моим подзащитным, применяя процедуру международной помощи, или другим законным способом, удобным для следствия. Подчеркиваем, что Злочевский не скрывается от следствия, он живет по адресу, известному следствию, и готов к сотрудничеству со следствием".

Напомним: Национальное антикоррупционное бюро объявило Злочевского в розыск. Его обвиняют по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение".

В начале июля НАБУ сообщило, что Злочевскому объявили подозрение в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов.

12 июня детективы НАБУ заявили, что задокументировали факт предоставления взятки руководству антикоррупционных органов в 6 миллионов долларов. Позже в САП уточнили, что речь шла о 5 миллионах долларов, а еще 1 миллион нашли в автомобиле налоговика, который был назначен ему как посреднику.