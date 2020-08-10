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Злочевського оголосили у розшук

Понеділок, 10 серпня 2020, 19:02
Злочевського оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього міністра екології та природокористування Миколу Злочевського. 

Джерело: дані сайту МВС

Деталі: Злочевський потрапив до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування за ст. 369 ч.4 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

 

Раніше Злочевському оголосили про підозру у наданні рекордних $6 млн хабара керівництву антикорупційних органів.

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Передісторія:

  • 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.
  • Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), ексміністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.
  • 13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.
  • За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.
  • Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є Злочевський, заявила, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.
  • Наразі суд обрав запобіжні заходи для усіх трьох підозрюваних у справі щодо хабара керівництву САП і НАБУ. Екскерівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову арештували з альтернативою застави у 120,024 млн гривень, відстороненого з посади першого заступника начальника головного управління Державної податкової служби в Києві Миколу Ільяшенка арештували на 2 місяці із альтернативою застави у 84 мільйони 80 тисяч гривень та ексдиректора з правових питань компанії Burisma Андрію Кічу арештували з можливістю внесення застави у 40,3 мільйона гривень. За Кічу внесли заставу і звільнили з-підварти. 

Українська правда

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Теми: ЗлочевськийНАБУрозшукАнтикорупційна прокуратура
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