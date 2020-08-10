Злочевського оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього міністра екології та природокористування Миколи Злочевського.

Джерело: дані сайту МВС

Деталі: Злочевський потрапив до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування за ст. 369 ч.4 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Раніше Злочевському оголосили про підозру у наданні рекордних $6 млн хабара керівництву антикорупційних органів.

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Передісторія: