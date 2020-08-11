Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновник Держрезерву хотів продати 1300 тонн пшениці – СБУ

Вівторок, 11 серпня 2020, 20:36
Чиновник Держрезерву хотів продати 1300 тонн пшениці – СБУ

Служба безпеки викрила високопосадовця однієї із Хлібних баз Держрезерву, який створив умови для розкрадання понад тисячі тонн державних запасів зерна.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, посадовець намагався налагодити схему незаконної реалізації держрезервів зерна афілійованим комерційним структурам. Для цього фігуранти підробили документи щодо нібито відвантаження пшениці для зберігання на складах Хлібної бази.

До оборудки він залучив представників кримінальних кіл РФ.

Правоохоронці затримали його разом із спільником-росіянином під час одержання мільйона гривень хабара за реалізацію 1300 тонн пшениці на загальну суму 8 мільйонів гривень.

 

Нагадаємо: На хабарі у 2 тисячі доларів та 10 тонн зерна викрито працівника СБУ на Миколаївщині.

Зі складів Держрезерву вкрали зерна на суму 800 мільйонів гривень, яке передбачалося для форс-мажорних ситуацій в країні.

Українська правда
Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
СБУ
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
Намісника Лаври Павла викрили на нових злочинах – СБУ
СБУ затримала "начфіна" окупантів Куп’янська
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: