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Чиновник Держрезерву хотів продати 1300 тонн пшениці – СБУ

Вівторок, 11 серпня 2020, 20:36

Служба безпеки викрила високопосадовця однієї із Хлібних баз Держрезерву, який створив умови для розкрадання понад тисячі тонн державних запасів зерна.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, посадовець намагався налагодити схему незаконної реалізації держрезервів зерна афілійованим комерційним структурам. Для цього фігуранти підробили документи щодо нібито відвантаження пшениці для зберігання на складах Хлібної бази.

До оборудки він залучив представників кримінальних кіл РФ.

Правоохоронці затримали його разом із спільником-росіянином під час одержання мільйона гривень хабара за реалізацію 1300 тонн пшениці на загальну суму 8 мільйонів гривень.

 

Нагадаємо: На хабарі у 2 тисячі доларів та 10 тонн зерна викрито працівника СБУ на Миколаївщині.

Зі складів Держрезерву вкрали зерна на суму 800 мільйонів гривень, яке передбачалося для форс-мажорних ситуацій в країні.

Українська правда
Теми: СБУ


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