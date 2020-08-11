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Чиновник Госрезерва хотел продать 1300 тонн пшеницы - СБУ

Вторник, 11 августа 2020, 20:36

Служба безопасности разоблачила чиновника одной из Хлебных баз Госрезерва, который создал условия для хищения более тысячи тонн государственных запасов зерна.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, чиновник пытался наладить схему незаконной реализации госрезервов зерна аффилированным коммерческим структурам. Для этого фигуранты подделали документы о якобы отгрузки пшеницы для хранения на складах Хлебной базы.

К сделке он привлек представителей криминальных кругов РФ.

Правоохранители задержали его вместе с сообщником-россиянином при получении миллиона гривен взятки за реализацию 1300 тонн пшеницы на общую сумму 8 млн гривен.

 

Напомним: На взятке в 2000 долларов и 10 тонн зерна разоблачен работник СБУ в Николаевской области.

Со складов Госрезерва украли зерна на сумму 800 млн гривен, которое предполагалось для форс-мажорных ситуаций в стране.

Украинская правда
Темы: СБУ


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